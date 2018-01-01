Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев во второй день

В пятницу, 3 августа, будут разыграны первые медали.

Сегодня, 3 августа, в британском Глазго продолжится первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования проходят со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

После квалификационного во многих видах спорта первого дня, сегодня в трех видах спорта будут разыграны первые медали и есть надежда, что и Украина не останется без своего драгоценного метала.

В первую очередь наши надежды связаны с артистическим плаванием, как теперь будем называть синхронное плавание. Тут медали разыграют дуэты в технической программе. Среди 19 пар и украинская с Елизаветой Яхно и Анастасией Савчук.

В плавании много украинцев будет в квалификационных заплывах, но мы с первую очередь будем следить за мужской дистанцией 400 м вольным стилем, где выступит Михаил Романчук. В этом виде программы уже сегодня состоится розыгрыш медалей. Михаил специализируется на более длинных дистанциях, где будут претендентом на медаль, но и на 400 метрах может показать хороший результат.

В велоспорте (трек) состоится розыгрыш шести комплектов медалей. У Украины могут быть награды в мужском скрэтче, где за медали будет бороться Роман Гладыш. Любовь Басова и Елена Старикова начнут путь с квалификации в женском командном спринте. Вообще медали будут разыграны в мужских и женских спринтах и гонках преследования, а также у мужчин и у женщин в скрэтче.

В академической гребле сегодня продолжится квалификация для тех, кто накануне не прошел напрямую в финалы А.

Программа трансляций 3 августа:

11:30 – 14:00 Евроспорт 1. Плавание

11:30 – 14:00 Евроспорт 2. Академическая гребля

15:45 – 19:00 Евроспорт 1. Велоспорт (трек)

19:00 – 20:20 Евроспорт 1. Плавание

20:20 – 23:00 Евроспорт 1. Велоспорт (трек)

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