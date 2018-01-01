Объединенный ЧЕ: командный финал в гимнастике и успехи в гребле

Вашему вниманию отчет, как прошел первый день объединенного чемпионата Европы.

Первый день объединенного чемпионата Европы, который стартовал в Глазго, был без розыгрышей медалей, но пару отличных украинских выступлений он нам “подарил“.

Успешного выступления мы ждали в женской гимнастике, где проходила квалификация. В первую очередь мы надеялись на Диану Варинскую, что она второй год подряд попадет в финал на брусьях, но пока это под вопросом – 13,800 баллов позволили ей быть первой запасной в финале.

Зато выступление Дианы на других снарядах и отличные показатели других девушек (Ангелины Радивиловой, Валерии Осиповой и Яны Федеровой) позволили сборной Украины попасть в восьмерку финалисток командного первенства. Хоть и с последним, восьмым результатом, но девушки в финале – впервые с 2010 года.

В велоспорте (трек) состоялись два квалификационных заезда. Девушки в составе Анны Нагорной, Анны Соловей, Валерии Кононенко и Оксаны Клячиной с седьмым результатом в своем заезде прошли квалификацию в командной гонке.

Максим Васильев, Илья Клепиков, Владимир Джус Тимур Малеев в мужской гонке преследования показали худшее время из 12-ти команд и квалификацию не прошли.

Наиболее широкое представительство Украины было в академической гребле.

Первой среди украинцев на старт вышла двойка распашная на дистанции 2 км Оксана Голуб/Анна Концева. В своем заплыве они заняли второе место, пробившись в финал А.

А вот мужскому экипажу Роман Пивень/Николай Калашник на такой же дистанции это сделать не удалось – третье место.

В соревнованиях четверок парных украинки Дарья Верхогляд/Елена Буряк/Анастасия Кожевникова/Евгения Довгодько заняли первое место в своем заплыве, и сразу вышли в финал А.

А вот мужчины Дмитрий Михай/Сергей Гринь/Александр Надтока/Иван Довгодько в такой же дисциплине пришли к финишу третьими и в финал пока не попали. Исправиться они попробуют сегодня через дополнительные заезды.

В соревнованиях одиночек вышла в финал А Диана Дымченко. Она заняла второе место в заплыве.

Наконец, в двойке парной у мужчин Игорь Хмара и Станислав Ковале не смогли попасть в топ-2 и выйти напрямую в финал, заняв лишь третье место.

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