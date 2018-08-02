Украинские лучники установили мировой рекорд

Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова показали лучший результат в истории в смешанных парах.

Украинские лучники Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили мировой рекорд в соревновании смешанных команд на соревнованиях Гран-при Европы в столице Болгарии Софии.

Украинцы набрали 1343 балла. Этот показатель теперь является мировым рекордом в этой дисциплине.

Предыдущий рекорд 1338 очков принадлежал корейцам Ву-Сек Ли и Ху-Их Чану.

Напомним, недавно украинец Говоров побил мировой рекорд на 50 м баттерфляем.