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Украинские лучники установили мировой рекорд

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Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова показали лучший результат в истории в смешанных парах.
Маркиян Ивашко
Маркиян Ивашко
НОК Украины

Украинские лучники Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили мировой рекорд в соревновании смешанных команд на соревнованиях Гран-при Европы в столице Болгарии Софии.

Украинцы набрали 1343 балла. Этот показатель теперь является мировым рекордом в этой дисциплине.

Предыдущий рекорд 1338 очков принадлежал корейцам Ву-Сек Ли и Ху-Их Чану.

Напомним, недавно украинец Говоров побил мировой рекорд на 50 м баттерфляем.

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Теги: стрельба из лука, рекорд
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ju-jul    02.08.2018, 13:14
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