Украинских спортсменов будут обследовать лучшие врачи страны

НОК Украины подписал меморандум с научным парком "Кардио Плюс".

Национальный олимпийский комитет Украины продолжает уделять большое внимание поиску новых возможностей по углублению квалифицированного медицинского обеспечения ведущих спортсменов страны.

Очередным шагом в этом направлении стало начало сотрудничества Олимпийского комитета с научным парком "Кардио Плюс".

Организации определили основные направления будущего сотрудничества и подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

"Теперь диагностики и лечение наших спортсменов, при необходимости, будет проведена на высоком уровне. Кроме того, наши спортивные врачи получат возможность набраться опыта у высококвалифицированных специалистов, которые работают в "Кардио Плюс".

Наши спортсмены много и тяжело работают, и при этом их состояния должно быть на самом высоком уровне. А сердце спортсмена – главный орган, который выдерживает всю эту нагрузку, тренировки по 2-3 раза на день. Теперь наши атлеты будут получать должное обследование и профессиональную помощь лучших кардиологов страны", - сказал Сергей Бубка.

Главный олимпиец страны также отметил, что в рамках сотрудничества высококвалифицированные врачи Центра готовы предоставлять консультации нашим спортивным медикам: делиться опытом, знаниями, практическими навыками.

Во время встречи один из лучших в мире специалистов Илья Емец сказал: "У нас замечательные врачи, современная медицинская аппаратура. Также есть опыт швейцарских специалистов, работающих в нашем заведении на постоянной основе. Мы изучили методики иностранных клиник, предоставляющих специализированные услуги спортсменам большого спорт".

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