Переключиться на мобильную версию

Украинских спортсменов будут обследовать лучшие врачи страны

Комментариев: 0
НОК Украины подписал меморандум с научным парком "Кардио Плюс".
Украинских спортсменов будут обследовать лучшие врачи страны
НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины продолжает уделять большое внимание поиску новых возможностей по углублению квалифицированного медицинского обеспечения ведущих спортсменов страны.

Очередным шагом в этом направлении стало начало сотрудничества Олимпийского комитета с научным парком "Кардио Плюс".

Организации определили основные направления будущего сотрудничества и подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

"Теперь диагностики и лечение наших спортсменов, при необходимости, будет проведена на высоком уровне. Кроме того, наши спортивные врачи получат возможность набраться опыта у высококвалифицированных специалистов, которые работают в "Кардио Плюс".

Наши спортсмены много и тяжело работают, и при этом их состояния должно быть на самом высоком уровне. А сердце спортсмена – главный орган, который выдерживает всю эту нагрузку, тренировки по 2-3 раза на день. Теперь наши атлеты будут получать должное обследование и профессиональную помощь лучших кардиологов страны", - сказал Сергей Бубка.

Главный олимпиец страны также отметил, что в рамках сотрудничества высококвалифицированные врачи Центра готовы предоставлять консультации нашим спортивным медикам: делиться опытом, знаниями, практическими навыками.

Во время встречи один из лучших в мире специалистов Илья Емец сказал: "У нас замечательные врачи, современная медицинская аппаратура. Также есть опыт швейцарских специалистов, работающих в нашем заведении на постоянной основе. Мы изучили методики иностранных клиник, предоставляющих специализированные услуги спортсменам большого спорт".

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Сергей Бубка, НОК Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь