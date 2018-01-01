Бубка планирует посетить объединенный чемпионат Европы

Сергей Бубка считает, что подобные объединения федераций летних видов спорта может увеличить зрительскую аудиторию.

Сегодня, 2 августа, в британском Глазго стартует первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования пройдут со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и будут включать в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Главной задачей совместного проведения чемпионатов Европы разными федерациями призвано повысить зрительский интерес и президент НОК Украины Сергей Бубка в эксклюзивном комментарии iSport.ua рассказал, что такой эффект возможен, но нужно дождаться проведения соревнований, чтобы делать какие-то выводы.

"Всегда неплохо, когда проводятся совместные серьезные соревнования. Олимпийские игры, Европейские игры всегда пользуются большим зрительским интересом.

Подобные соревнования, как стартующий объединенный чемпионат Европы, когда объединяются семь чемпионатов Европы, будут проводится впервые и нужно посмотреть на результат зрительского интереса.

В следующем году пройдут Европейские игры в Минске, которые станут еще масштабнее. Вот потом можно будет сравнить нынешний чемпионат Европы и аудиторию Европейских игр. Лишь тогда будет с чем сравнить. Сперва нужно посмотреть, что из этого выйдет прежде чем говорить о целесообразности такого объединения.

Лично я планирую быть с 6 по 11 в Берлине на легкоатлетическом чемпионате Европы и по возможности максимально посетить соревнования, чтобы поддержать наших украинских спортсменов. В Глазго, к сожалению, не попаду", - отметил Сергей Назарович.

Читайте анонс выступления украинцев в первый день объединенного чемпионата Европы, а также смотрите расписание финалов ЧЕ.

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