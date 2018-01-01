Объединенный ЧЕ: расписание финалов

Соревнования пройдут со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине.

Сегодня, 2 августа, в британском Глазго стартует первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования пройдут со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и будут включать в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Вашему вниманию расписание финалов чемпионата Европы:

Пятница, 3 августа:

Артистическое плавание: дуэты и смешанные дуэты в технических программах:

Плавание: женщины в заплыве на 400 метров комплексом и в эстафете 4х100 метров свободным стилем; мужчины – в заплыве на 400 метров свободным стилем и в эстафете 4х100 метров свободным стилем;

Велоспорт (трек): женщины и мужчины в командных спринтерских гонках, в командных гонках преследования и в скрэтчах;

Спортивная гимнастика: юниорки в индивидуальном многоборье и в командном первенстве.

Суббота, 4 августа

Артистическое плавание: команды в произвольной программе:

Плавание: женщины в заплывах на 50 и 800 метров свободным стилем, 100 метров баттерфляем; мужчины в заплывах на 100 метров брассом и на 50 метров на спине; мужчины и женщины в микс-эстафете 4х200 метров свободным стилем;

Велоспорт (трек): женщины в индивидуальных спринтах и пасьютах, а также в гонке по очкам; мужчины в километровом гите и в омниуме;

Спортивная гимнастика: женщины в командном первенстве;

Академическая гребля: мужчины в гонках на легких четверках парных (LM4x), на четверках парных (М4х), на двойках распашных без рулевого (М2-) и на четверках распашных без рулевого (М4-); женщины в гонках на двойках парных (W2х), на четверках парных (W4х), на двойках распашных без рулевой (W2-), на четверках распашных без рулевой (W4-) и на восьмерках распашных с рулевой (W8+).

Воскресенье, 5 августа

Артистическое плавание: группы в свободной комбинации:

Плавание: женщины в заплывах на 100 метров брассом и на 50 метров на спине; мужчины в заплывах на 100 и на 1 500 метров свободным стилем, на 200 метров баттерфляем и в эстафете 4х200 метров свободным стилем;

Велоспорт:

Велотрек - женщины в гонке на выбывание; мужчины в индивидуальных спринте и пасьюте, и в гонке по очкам;

Велошоссе - женщины в индивидуальной групповой шоссейной гонке;

Спортивная гимнастика: юниорки и женщины в отдельных упражнениях (опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на бревне и на разновысоких брусьях);

Академическая гребля: мужчины в гонках на легких одиночках (LM1x), на легких двойках парных (LM2x), на одиночках (М1х), на двойках парных (М2х) и на восьмерках распашных с рулевым (М8+); женщины в гонках на легких одиночках (LW1x), на легких двойках парных (LW2х), на легких четверках парных (LW4х) и на одиночках (W1x).

Понедельник, 6 августа

Прыжки в воду: смешанные команды;

Артистическое плавание: солистки и команды в технических программах;

Плавание: женщины в заплывах на 200 метров баттерфляем и на 200 метров свободным стилем; мужчины в заплывах на 100 метров на спине, на 200 метров брассом и на 200 метров комплексом; мужчины и женщины в смешанной эстафете 4х100 метров комплексом;

Велоспорт (трек): мужчины в мэдисоне; женщины в 500-метровом гите и в омниуме.

Вторник, 7 августа

Прыжки в воду: среди женщин в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и среди мужчин в индивидуальных прыжках с метрового трамплина;

Артистическое плавание: среди солисток, дуэтов и микс-дуэтов в произвольных программах;

Плавание: среди женщин в заплывах на 1 500 метров свободным стилем, на 100 метров на спине, на 200 метров брассом и в эстафете 4х200 метров свободным стилем; среди мужчин в заплывах на 50 метров баттерфляем и на 200 метров свободным стилем;

Велоспорт:

в велотреке – среди женщин в кейрине и в мэдисоне; среди мужчин в кейрине и в гонке на выбывание;

в маунтинбайке – среди женщин и мужчин;

Легкая атлетика: среди мужчин в спортивной ходьбе на 50 км, в метании молота, в толкании ядра, в беге на 100 и на 10 000 метров; среди женщин в спортивной ходьбе на 50 км и в беге на 100 метров.

Среда, 8 августа

Прыжки в воду: женщины в индивидуальных прыжках с вышки, а также мужчины и женщины в смешанных синхронных прыжках с 3-метрового трамплина;

Плавание в открытой воде: мужчины и женщины в заплывах на 5 км;

Плавание: женщины в заплывах на 100 метров свободным стилем и на 200 метров комплексом; мужчины в заплывах на 800 метров свободным стилем, на 50 метров брассом и на 200 метров на спине; мужчины и женщины в микс-эстафете 4х100 метров свободным стилем;

Велоспорт (шоссе): мужчины и женщины в шоссейных гонках с раздельным стартом;

Легкая атлетика: мужчины в прыжках в длину, в метании диска и в десятиборье; женщины – в толкании ядра и в беге на 10 000 метров.

Четверг, 9 августа

Прыжки в воду: мужчины в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина и в синхронных прыжках с вышки;

Плавание в открытой воде: мужчины и женщины в заплывах на 10 км;

Плавание: женщины в заплывах на 50 метров баттерфляем, на 50 метров брассом, на 200 метров на спине, на 400 метров свободным стилем и в эстафете 4х100 метров комплексом; мужчины в заплывах на 50 метров свободным стилем, на 100 метров баттерфляев, на 400 метров комплексом и в эстафете 4х100 метров комплексом;

Триатлон: женщины;

Легкая атлетика: мужчины в метании копья, в беге на 400 метров с барьерами и на 3 000 метров с препятствиями, а также в беге на 200 метров; женщины в прыжках с шестом и в барьерном беге на 100 метров.

Пятница, 10 августа

Прыжки в воду: женщины в индивидуальных прыжках с метрового трамплина и мужчины в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина;

Спортивная гимнастика: юниоры в индивидуальном многоборье и в командном первенстве;

Триатлон: мужчины;

Легкая атлетика: мужчины в беге на 110 метров с барьерами, а также в беге на 400 и 1 500 метров; женщины в прыжках в высоту, в тройном прыжке, в метании копья, в семиборье, в беге на 400 метров с барьерами и в беге на 800 метров.

Суббота, 11 августа

Прыжки в воду: женщины в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина и смешанные дуэты в синхронных прыжках с вышки;

Плавание в открытой воде: мужчины и женщины в командных заплывах на 5 км;

Велоспорт (ВМХ – байк мотокросс) – мужчины и женщины;

Гольф: смешанные команды;

Спортивная гимнастика: мужские команды;

Легкая атлетика: мужчины в спортивной ходьбе на 20 км, в прыжках в высоту, в беге на 800 и на 5 000 метров и в эстафете 4х400 метров; женщины в спортивной ходьбе на 20 км, в прыжках в длину, в метании диска, в беге на 200 и на 400 метров и в эстафете 4х400 метров.

Воскресенье, 12 августа

Прыжки в воду: среди женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина и среди мужчин в индивидуальных прыжках с вышки;

Плавание в открытой воде: среди женщин и среди мужчин в заплывах на 25 км;

Велоспорт (шоссе): среди мужчин в индивидуальной групповой шоссейной гонке;

Гольф: среди женских и мужских команд;

Спортивная гимнастика: среди юниоров и мужчин в отдельных упражнениях (опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на кольцах, на гимнастическом коне, на параллельных брусьях и на перекладине);

Легкая атлетика: среди мужчин в марафоне, в прыжках с шестом, в тройном прыжке и в эстафете 4х100 метров; среди женщин в марафоне, в метании молота, в беге на 3 000 метров с препятствиями, в беге на 1 500 и на 5 000 метров, а также в эстафете 4х100 метров.

Где смотреть? (Трансляция чемпионата Европы предусмотрена на UA:Перший и Евроспорте)

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