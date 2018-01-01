Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в первый день

В четверг, 2 августа, медалей разыграно не будет, но украинцев будет достаточно.

Дарья Варинская начнет свое выступление на ЧЕ

Сегодня, 2 августа, в британском Глазго стартует первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования пройдут со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и будут включать в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

В Глазго выступят около 3 тыс. спортсменов, на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине - около 1,5 тыс.

Первыми вступят в борьбу за медали представители велоспорта на треке, академической гребли и женской спортивной гимнастики.

Уже в первый день будет за кем следить и украинским болельщикам – в каждом из видов спорта будут присутствовать украинцы.

С 10:30 по 14:30 пройдут квалификационные заезды в академической гребле. Тут стартовые листы пока не опубликованы, поэтому нельзя сказать, кто именно из украинских гребцов выступит.

Надеемся, увидеть наши экипажи в финальных заездах, а, возможно, кто-то сумеет побороться и за медали.

В 14:15 по киевскому времени начнут квалификацию наши девушки гимнастки. На помост выйдут Дарья Варинская, Ангелина Радивилова, Валерия Осипова и Яна Федорова. Как минимум Дарья Варинская имеет большие шансы выйти в финал многоборья и на разновысоких брусьях.

В 19:30 начнется квалификация в командной гонке на велотреке у женщин. Нашу команду представят Анна Нагорная, Анна Соловей, Валерия Кононенко и Оксана Клячина.

В 20:45 мужчины начнут квалификацию в гонке преследования. Тут Украину представят Максим Васильев, Илья Клепиков, Владимир Джус Тимур Малеев.

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