Гол украинца претендует на звание лучшего в июле в пляжном футболе

Александр Корнийчук забил отличным ударом с дальней дистанции.

Гол нападающего сборной Украины по пляжному футболу Александра Корнийчука в ворота Португалии претендует на звание лучше в июле по версии портала Beach Soccer Worldwide.

Портал отобрал гол с дальней дистанции украинца в ворота Португалии в матче Евролиги-2018

Конкурентами Корнийчука в борьбе за звание автора красивейшего гола июля являются Пак Лин Ли (Норвегия), Молли Кларк (Англия), Анна Чернякова (Россия) и Глен Ходел (Швеция).

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