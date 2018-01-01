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Гол украинца претендует на звание лучшего в июле в пляжном футболе

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Александр Корнийчук забил отличным ударом с дальней дистанции.
Александр Корнийчук
Александр Корнийчук

Гол нападающего сборной Украины по пляжному футболу Александра Корнийчука в ворота Португалии претендует на звание лучше в июле по версии портала Beach Soccer Worldwide.

Портал отобрал гол с дальней дистанции украинца в ворота Португалии в матче Евролиги-2018

Конкурентами Корнийчука в борьбе за звание автора красивейшего гола июля являются Пак Лин Ли (Норвегия), Молли Кларк (Англия), Анна Чернякова (Россия) и Глен Ходел (Швеция).

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Теги: пляжный футбол
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