Первый объединенный Чемпионат Европы-2018: топ-5 звезд Украины

Берлин и Глазго одновременно примут чемпионаты Европы по шести видам спорта.

В четверг, 2 августа, в Берлине и Глазго стартует первый объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. Программа турнира, который пройдет в течение 12 дней, объединит легкую атлетику, велоспорт, греблю, водные виды спорта, триатлон и гольф. Соревнования в таком формате обещают проводить раз в четыре года.

На самом деле, каждый чемпионат организовывает своя федерация и объединяет их только время и место. Но именно одновременное проведение соревнований, по мнению организаторов, должно увеличить интерес к событию.

Будет за чем следить на чемпионате Европы и украинским любителям спорта, ведь как минимум в легкой атлетике и водных видах спорта мы рассчитываем на большое количество медалей.

iSport.ua представляет главных украинских звезд стартующего чемпионата Европы по летним видам спорта.

Команда синхронного плавания

На прошлом чемпионате Европы по водным видам спорта украинские синхронистки завоевали 7 медалей, из которых было одно золото и шесть серебряных наград. Повторение этого достижения будет успехом, ведь потеснить россиянок с первого места будет сложно. Фактически в каждом виде, где мы будем участвовать (кроме смешанных пар), можно ждать медалей.

Когда розыгрыш медалей? С 3 по 7 августа

Андрей Говоров, плавание

В июле Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем, а на прошлой Олимпиаде (где коронной дистанции не было), он стал пятым на 50 метрах вольным стилем. Именно на этих видах программы от Говорова и будем ждать успешного выступления.

Когда розыгрыш медалей? 7 августа (50 м баттерфляем), 9 августа (50 м вольным стилем)

Юлия Левченко, легкая атлетика

На чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлин сборная Украины отправится в составе делегации из 88 спортсменов, но больше всего внимания заслуживает сектор для прыжков в высоту. Тут в соревнованиях среди женщин мы неспроста рассчитываем на медаль от Юлии Левченко.

Действующая вице-чемпионка мира Левченко в этом году приняла участие в пяти этапах Бриллиантовой лиги, выиграв две медали, а в остальных случаях останавливалась в шаге от них.

Когда розыгрыш медалей? 10 августа

Александр Горшковозов, прыжки в воду

На самом деле выделить кого-то одного в нашей команде прыгунов в воду очень сложно. В 2016 году в Лондоне (Великобритания) сборная Украины заняла 3-е общекомандное место, завоевав 8 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. В прошлом году в Киеве наши прыгуны в воду и вовсе выиграли общекомандный зачет, завоевав 10 медалей - 3 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

В отсутствие Ильи Кваши, пропускающего сезон, хочется пожелать успехов Александру Горшковозову. Он, по планам, должен сосредоточиться на выступлении на трамплине и попробовать завоевать первую в карьере личную медаль чемпионата Европы. Опыта у него достаточно, программа хорошая, лишь бы удалось справиться с нервами и показать свои способности.

Помимо Горшковозова ждем высоких результатов на 3-метровом трамплине от действующей чемпионки Европы Анна Письменской, на вышке от Максима Долгова и почти от всех представителей в синхронных прыжках.

Когда розыгрыш медалей? Прыгуны в воду разыграют медали с 6 по 12 августа. Есть чувство, что медаль будет в мужском синхроне с 3 метров от Горковозова и Олега Колодия 10 августа.

Игорь Радивилов, спортивная гимнастика

В отсутствии Олега Верняева бремя лидерства в мужской сборной по спортивной гимнастике должен взять на себя Игорь Радивилов. Если Верняев силен почти на всех предметах, но у Радивилова коронными являются кольца и опорный прыжок. Именно на них Игорь в этом году выиграл общий зачет Кубка мира. Учитывая необходимость завоевания медалей и отсутствие давления на результат в команде (там результат надо будет на чемпионате мира), скорее всего Радивилов сосредоточиться на этих двух снарядах в борьбе за золото.

Когда розыгрыш медалей? Финалы на отдельных снарядах 12 августа

На самом деле список украинских звезд спорта на чемпионате Европе не ограничивается вышеперечисленными спортсменами. В плавании нужно следить за выступлениями Михаила Романчука, в спортивной гимнастике с большими амбициями едут в Глазго Дарья Варинская и Петр Пахнюк, в легкой атлетике была на подиуме Бриллиантовой лиги Катерина Табашник, есть Ольга Саладуха, Кристина Стуй, талантливый Глеб Пискунов, да и в велоспорте за медали могут побороться Любовь Басова и Андрей Винокуров.

Расписание чемпионата Европы:

Добавим, что UA:Перший будет транслировать чемпионат Европы по легкой атлетике. Трансляцию других видов спорта можно найти на канале Евроспорт.