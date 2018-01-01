Боруца стала первой украинской боксершей, получившей награду лучшего спортсмена месяца

Мария Боруца стала лучшей спортсменкой июня по версии НОК Украины.

В Олимпийском доме состоялось награждение лучшей спортсменки и тренеров июня, которыми стали серебряная призерка чемпионата Европы по боксу среди женщин Мария Боруца и ее личные наставники - Андрей и Анатолий Чумаковы.

Стоит отметить, что впервые звание лучшей спортсменки месяца в Украине получила представительница женского бокса.

"Приятно, что наши девушки не остаются в тени парней и громко заявляют о себе на международной боксерской арене. Кстати, в программе Олимпийских игр в Токио-2020 количество женских весовых категорий увеличено с 3 до 5. Верю, что нашим девушкам, в частности, Марии удастся удачно преодолеть путь до олимпийского Токио и осуществить свои заветные мечты", - сказал во время награждения президент НОК Сергей Бубка.

"Для меня большая честь находиться в этом зале. Признаюсь, что даже представить не могла, что когда-нибудь буду получать подобную награду из рук такого легендарного человека, как Сергей Бубка. За вашими достижениями и свершениями я следила в детстве, по телевизору, и именно вы стали примером и отличной мотивацией в моей карьере", - призналась во время награждения героиня спортивного июня, добавив, что сегодня ее главная цель – это удачное выступление на чемпионате мира, попадание на Олимпийские игры в Токио, где она нацелена побороться за олимпийскую медаль.

Напомним, высокого признания Олимпийского комитета Мария Боруца заслужила благодаря великолепному выступлению на европейском первенстве в болгарской Софии, где получила серебро в весовой категории 75 кг и путевку на II Европейские игры-2019.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!