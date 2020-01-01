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Федерация тяжелой атлетики Украины решилась на неожиданное нововведение

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С лидерами сборной подписаны профессиональные контракты.
Ирина Деха
Ирина Деха
Getty Images

Федерация тяжелой атлетики впервые заключила контракты с атлетами на профессионально-спортивную деятельность.

Теперь спортсменам, имеющим контракты с ФВАУ, ежемесячно выплачиваться гонорары и обеспечиваться все необходимые условия для тренировки. Со своей стороны, стороны контракта будут связаны рядом обязательств. В частности, по договору достаточно строго караться нарушения, связанные с употреблением допинга и нарушением режима тренировок.

В Федерации объясняют, что таким образом собираются мотивировать спортсменов больше времени уделять тренировкам и активнее следить за состоянием здоровья.

 Обеспечение важнейших потребностей спортсменов и гарантии со стороны Федерации будут дополнительным стимулом для спортсменов оставаться в Украине, уверены в ФВАУ.

Сейчас самые большие надежды Федерация возлагает на двух перспективных спортсменов: Ирину Деху и Дмитрия Чумака. Именно с ними были подписаны первые контракты председателем ФВАУ Александром Герегой.

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Теги: тяжелая атлетика
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