В Норвегии погибла олимпийская чемпионка Ванкувера-2010

Чемпионка Ванкувера-2010 в лыжной эстафете Вибеке Скофтеруд погибла, катаясь на гидроскутере.

Бывшая норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд погибла в результате несчастного случая на одном из островов на юге Норвегии.

"Погибшую объявили пропавшей без вести в ночь с субботы на воскресенье. Мы начали поиски и сегодня в 11:30 нашли ее мертвой на острове Святой Елены в Ховекилене. Рядом находился гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем", – цитирует сообщение полиции округа Агдер NRK.

Напомним, 38-летняя Скофтеруд – олимпийская чемпионка эстафеты Ванкувера-2010 и двукратная чемпионка мира. Вибеке завершила карьеру в 2015 году.

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