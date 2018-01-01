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Женская сборная по борьбе выиграла рейтинговый турнир в Стамбуле

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Представители вольной борьбы успешно выступили в Турции.
Владимир Евонов
Владимир Евонов

Женская сборная Украины по вольной борьбе под руководством Владимира Евонова заняла первое место в общекомандном зачете рейтингового турнира Ясар Догу в Стумбуле.

Чемпионками турнира стали Оксана Ливач (50 кг), Елена Кремзер (59 кг), Ирина Чихрадзе (57 кг), Илоны Прокопевнюк (65 кг) и Алла Белинская (68 кг). Серебро у Ольги Шнайдер (55 кг), Софии Боднар (59 кг), бронза у Илоны Семкив (50 кг), Кристины Березы (53 кг) и Татьяны Кит (57 кг).

Отметим и результаты мужской сборной по вольной борьбе на этом турнире – Александр Хацяновский (125 кг) выиграл золото, Андрей Квятковский (70 кг) – серебро, а Рустам Дудаев (79 кг) и Даннил Картавый (125 кг) завоевали бронзу.

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Теги: вольная борьба
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