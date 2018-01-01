Хаммо и Каланина выиграли медали Гран-при в Загребе

Украинские дзюдоисты завоевали бронзовые награды.

Украинские дзюдоисты Яков Хаммо (+100кг) и Елизавета Каланина (+78кг) выиграли бронзовые медали в своих весовых категориях в заключительный день Гран-при в Загребе.

Хаммо уверенно дошел до полуфинала, но там проиграл – прошлось бороться за бронзу в малом финале, где украинец одолел австрийца Стефана Хегуя, выиграв схватку иппоном за 2 минуты до окончания времени.

Каланина в третьем раунде проиграла белоруске Слуцкой, но получила шанс в утешительном турнире, где сперва выиграла у боснийки Черич, а в бронзовой схватке получила досрочную победу из-за неявки своей соперницы.

Отметим также выступление представителя категории до 100 Данила Гуцула, занимающего 134-е место в мировом рейтинге, который по ходу турнира выиграл у восьмого номера мирового рейтинга израильтянина Пальчика и четвертого в мире россиянина Денисова, но в поединке за бронзу проиграл японцу Иде.

Напомним, также в Загребе украинские дзюдоисты выиграли золото и серебро.

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