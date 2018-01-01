Украинка стала чемпионкой Европы в маутинбайке

Ирина Попова выиграла гонку с раздельным стартом.

Украинская велогонщица Ирина Попова стала чемпионкой Европы по маутинбайке в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Украинка только с 14-м результатом прошла квалификацию, но дальше выиграла свои заезды в четвертьфинале, полуфинале и большом финале.

Чемпионат Европы проходит в австрийском Граце. Медаль Поповой стала первой для Украины на этом первенстве.

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