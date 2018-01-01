Белодед начала олимпийский цикл с блестящей победы в Загребе

Георгий Зантарая завоевал серебро Гран-при Загреба по дзюдо.

Сборная Украины по дзюдо блестяще начала свои выступления на Гран-при Загреба, которым для нашей команды стартовал отбор на Олимпийские игры в Токио.

В первый соревновательный день Гран-при Загреба лидера сборной Дарья Билодид (- 48кг) и Георгий Зантарая (- 66кг) вышли в финалы своих весовых категорий.

17-летняя Белодед выступила впервые после травмы, которая помешала ей принять участие в чемпионате Европы, но показала всем, что вернулась еще сильнее. В первых трех раундах турнира Белодед без проблем побеждала иппоном, в полуфинале на ваза-ари обыграла действующую чемпионку мира и второго номера мирового рейтинга (сама Даша является пятой в мире в своей категории) японку Фуну Тонаки, а в финале расправилась с третьим номером мирового рейтинга россиянкой Ириной Долговой.

Зантарая в борьбе за золото встретился с Фликером Талом из Израиля (который не дал ему завоевать бронзу чемпионата Европы 2017).

В этот раз израильтянин вновь оказался сильнее. За полторы минуты до окончания схватки он заработал "ваза-ари", за счет которого в результате и победил. У Зантараи была возможность провести болевой прием на руку "дзюдзи-гатамэ", но сопернику удалось этого избежать.

Набор квалификационных очков для участия в Олимпиаде 2020 будет происходить до 25 мая 2020 года.

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