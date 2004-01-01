Харлан впервые с 2004 года завершит сезон без медалей ЧЕ или ЧМ

Ольга Харлан не сумела выиграть медаль чемпионата мира.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях стала шестой на чемпионате мира, который завершился в Китае. В четвертьфинале украинские саблистки во главе с Ольгой Харлан уступили представителям из Южной Кореи (37:45).

Этот чемпионат мира стал первым для лидера сборной Украины Ольги Харлан с 2006 года, который она покинула без медалей в активе. С 2007 года лидер нашей сборной обязательно добывала хотя бы одну медаль в одиночном или парном разряде.

Вообще же Харлан впервые с 2004 года осталась без медали крупного турнира – чемпионата Европы, мира или Олимпийских игр. Утешением для нашей легендарной саблистки является победа в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.

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