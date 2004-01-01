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Харлан впервые с 2004 года завершит сезон без медалей ЧЕ или ЧМ

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Ольга Харлан не сумела выиграть медаль чемпионата мира.
Ольга Харлан
Ольга Харлан

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях стала шестой на чемпионате мира, который завершился в Китае. В четвертьфинале украинские саблистки во главе с Ольгой Харлан уступили представителям из Южной Кореи (37:45).

Этот чемпионат мира стал первым для лидера сборной Украины Ольги Харлан с 2006 года, который она покинула без медалей в активе. С 2007 года лидер нашей сборной обязательно добывала хотя бы одну медаль в одиночном или парном разряде.

Вообще же Харлан впервые с 2004 года осталась без медали крупного турнира – чемпионата Европы, мира или Олимпийских игр. Утешением для нашей легендарной саблистки является победа в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.

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Теги: Ольга Харлан, фехтование
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