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Новый интернет-проект УМХ I&Running. Побежали вместе!

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В июле 2018 года в линейке сайтов UMH Group появился новый спортивный портал о беге.
Новый интернет-проект УМХ I&Running. Побежали вместе!
Новый интернет-проект УМХ I&Running. Побежали вместе!

В мире широкую популярность набирают онлайн-проекты, посвященные одному виду спорта, которые собирают на своих страницах любителей и профессионалов.

В июле 2018 года UMH Group запустил проект I&Running – современный сайт, который посвящен бегу. Портал состоит из 7 основных рубрик и 27 подрубрик, где собраны фото- и видеоматериалы о беге, а также качественный и полезный контент.

Данный сайт будет интересен как новичкам, которые готовятся к своему первому забегу, так и профессионалам, которые уже не раз пробегали марафон. На сайте представлена информация о новинках спортивных софтов, новейшие исследования в области диетологии, полезного питания, продуктов и напитков, советы по любому вопросу, связанному с бегом и многое другое.

Ознакомится с проектом I&Running. Побежали вместе! можно на сайтеirunning.com.ua. 

Также подписывайтесь на страничку проекта в социальных сетях - Facebook и Telegram.

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Теги: легкая атлетика, бег, I&Running, проект
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