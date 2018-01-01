Новый интернет-проект УМХ I&Running. Побежали вместе!
В мире широкую популярность набирают онлайн-проекты, посвященные одному виду спорта, которые собирают на своих страницах любителей и профессионалов.
В июле 2018 года UMH Group запустил проект I&Running – современный сайт, который посвящен бегу. Портал состоит из 7 основных рубрик и 27 подрубрик, где собраны фото- и видеоматериалы о беге, а также качественный и полезный контент.
Данный сайт будет интересен как новичкам, которые готовятся к своему первому забегу, так и профессионалам, которые уже не раз пробегали марафон. На сайте представлена информация о новинках спортивных софтов, новейшие исследования в области диетологии, полезного питания, продуктов и напитков, советы по любому вопросу, связанному с бегом и многое другое.
Ознакомится с проектом I&Running. Побежали вместе! можно на сайте - irunning.com.ua.
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