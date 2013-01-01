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Харлан – обладательница Кубка мира 2018

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Нынешний триумф стал третьим подобным успехом для украинки.
Ольга Харлан
Ольга Харлан
FIE

Украинская саблистка Ольга Харлан стала обладательницей Кубка мира 2018.

Наша спортсменка смогла опередить в общем зачете Софию Великую из России, а также венгерскую спортсменку Анну Мартон.

Харлан сумела сохранить лидерство, несмотря на не самое удачное выступление на мировом первенстве в Китае.

Отметим, что это уже третий Кубок мира, который покорился Ольге. Ранее она становилась лучшей в общем зачете в 2013 и 2014 годах.

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Теги: Ольга Харлан, сабля, фехтование, Кубок мира
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