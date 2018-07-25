Беленюк предложил оригинальный способ качать пресс

Жан Беленюк часто показывает подписчикам свои тренировки.

Олимпийский призер борец греко-римского стиля Жан Беленюк показал нестандартный способ накачать пресс,

Для этого потребуется еще один человек и лучше в хорошей физической форме.

"Парная работа! Один качает пресс, второй грузит свои ноги, спину и умение балансировать. Пробуйте. На парне пресс может качать и девушка. Можно и наоборот, но тут уже крепкую девушку придется искать", - подписал Беленюк видео, опубликованное в Instagram.

Ранее сообщалось, что Беленюк выиграл престижный турнир в Турции.

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