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Харлан не смогла защитить звание чемпионки мира

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Ольга Харлан покидает чемпионат мира на стадии 1/16 финала.
Ольга Харлан
Ольга Харлан
instagram.com/olgakharlan

Украинка Ольга Харлан завершила выступления на чемпионате мира по фехтованию в 1/16 финала. На этой стадии Харлан уступила 35-й строчке мирового рейтинга FIE Яци Шао из Китая со счетом 13:15.

Чемпионат проходит в китайском Уси. Будучи посеянной под первым номером, наша саблистка начала соревноваться в туре прямого выбывания.

На старте Харлан легко разделалась с Мариссой Понич из Канады, а уже в следующем туре сложила оружие.

Вместе с лидером сборной прекратила борьбу и Алина Комащук, проиграв итальянке Ирен Векки, которая ранее выбила нашу Юлию Бакастову.

Ранее сообщалось, что женская сборная по фехтованию выиграла серебряные награды чемпионата Европы.

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Теги: Ольга Харлан, сабля, фехтование, чемпионат мира
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