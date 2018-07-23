Никишин и Свичкарь выиграли свои дебютные личные медали чемпионата мира

Украина получила первые медали чемпионата мира по фехтованию.

Сразу две медали завоевали украинские шпажисты на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.

Богдан Никишин и Роман Свичкарь дошли до полуфинала мирового первенства, где синхронно проиграли. Поскольку на чемпионате мира не проводятся поединки за третье место, то оба украинца завоевали бронзу.

Лидер мирового рейтинга Никишин стартовал с 1/32 финала, где выиграл у американца Джейкоба Хойле (10:8), далее разобрался с испанцем Юленом Перейрой (15:8), выбил из борьбы канадца Марка-Энтони Блеза-Беланже (15:6) и в 1/4 турнирной таблицы оказался сильнее еще одного представителя США Кертиса Макдоуэла (15:10).

Свичкарь, в свою очередь, во второй соревновательный день начал выступление с разгромной победы над эстонцем Пеетером Турнау (15:3), после совершил настоящую сенсацию, одолев с перевесом в один укол действующего чемпиона мира Паоло Пиццо (15:14), в 1/8 финала с аналогичным счетом обыграл Файзулла Алимова из Узбекистана, а в поединке за попадание на пьедестал почета выиграл у швейцарца Бендажмина Штеффена (15:12).

В боях за путевку в финал Богдан проиграл венесуэльцу Рубену Лимардо Гаскону (4:7), а Роман не выстоял в противостоянии с Янником Борелем из Франции, уступив 11:15.

Стоит отметить, что до сегодняшнего успеха в личных соревнованиях лишь Максиму Хворосту в 2013 удалось выиграть медаль в мужской шпаге. Тогда он завоевал серебро. И если он Богдана Никишина мы давно ждем успеха, то для Свичкаря этот ЧМ стал дебютным.

Увы, в женской рапире девушки нас не порадовали.

В 1/16 финала вышли две украинки, которые сошлись между собой. Екатерина Ченцова с разницей в один удар победила Александру Сенюту - 15:14, но в 1/8 финала проиграла итальянке Алисе Вольпи - 2:15.

Накануне сообщалось, что Кривицкая остановилась в шаге от медали ЧМ.

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