Беленюк выиграл престижный турнир в Турции

Жан Беленюк одержал победу на рейтинговых соревнованиях.

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио борец Жан Беленюк выиграл престижные рейтинговые соревнования в Турции Vehbi Emre & Hamit Kaplan.

Беленюк стал чемпионом в категории до 87 кг. В финальной схватке Жан победил азербайджанца Ислама Аббасова.

Беленюк стал не единственным призером турнира - в весовой категории до 67 кг бронзовую награду получил Денис Демьянков, выиграв в бронзовом финале у представителя Азербайджана Карима Яфарова.

Ранее Беленюк поздравил Усика с победой над Гассиевым.

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