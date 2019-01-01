Фехтование: Кривицкая остановилась в шаге от медали ЧМ

Первый день розыгрышей медалей на чемпионате мира оставил Украину без наград.

На чемпионате мира по фехтованию в китайском городе Уси состоялся розыгрыш первых медалей. У нас надежды были связаны с бронзовым призером прошлого ЧМ шпажисткой Еленой Кривицкой, но могли выстрелить и другие спортсменки.

Сразу трое шпажисток дошли до 1/8 финала, но эту стадию прошла только Кривицкая. Анфиса Почкалова при счете 14:14 позволила нанести победный угол швейцарке Лауре Стели, которая до этого обыграла другую украинку – Ксению Пантелееву.

В 1/8 финала остановилась и Фейби Бежура. Она проиграла румынке Ане-Марии Попеску (9:15). В следующем раунде Попеску обыграла и Елену Кривицкую 15:11, оставив украинок без медалей.

В мужской сабле Украину представляли Андрей Ягодка, Юрий Цап, Дмитрий Пундик и Алексей Стаценко. Лучшим из них стал Ягодка, который дошел до 1/16 финала, где проиграл представителю Ирана Али Пакдаману, который победил – 15:12.

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