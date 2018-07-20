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Украинским дзюдоистам не дадут призовых за бронзу ЧЕ, который прошел в России

Комментариев: 3
Министр сообщил, что спортсмены и тренеры ездили за свой счет и призовых не получат.
Украинским дзюдоистам не дадут призовых за бронзу ЧЕ, который прошел в России
ukrainejudo.com

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов у себя на странице в Facebook  заявил, что украинские дзюдоисты не получат призовые за бронзу первого в истории чемпионата Европы среди смешанных команд, потому что он проходил на территории России.

"Об участии отдельных спортсменов в международных соревнованиях в Екатеринбурге. Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансирует и не собирается финансировать подобные вояжи в страну-агрессор за счет средств налогоплательщиков.

Также за участие в этих соревнованиях не будет выплачено никаких государственных призовых, их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий. Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия", - написал Жданов.

Накануне сообщалось, что сборная Украины завоевала бронзу на командном чемпионате Европы по дзюдо.

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Теги: дзюдо, чемпионат Европы, Игорь Жданов
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.07.2018, 11:58
Оценка:  0
гость
Спортсмены молодцы!А министр спорта очень далек от спорта
гость  (аноним)  20.07.2018, 11:43
Оценка:  0
гость
Когда власть сменится, надо будет утраивать массовые репрессии по отношению ко всем этим держимордам. Превратили страну в какую-то клоаку и мировое позорище, уже стыдно где-то светить, что ты - украинец, смотрят как на каких-то отщепенцев, хуже чем сомалийцев и иголовцев.
гость  (аноним)  20.07.2018, 11:36
Оценка:  0
гость
Совсем свихнулись чинуши. Спортсмены что, виноваты, что турнир в России? Или себе на премию министр деньги спишет?
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