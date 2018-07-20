Украинским дзюдоистам не дадут призовых за бронзу ЧЕ, который прошел в России

Министр сообщил, что спортсмены и тренеры ездили за свой счет и призовых не получат.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов у себя на странице в Facebook заявил, что украинские дзюдоисты не получат призовые за бронзу первого в истории чемпионата Европы среди смешанных команд, потому что он проходил на территории России.

"Об участии отдельных спортсменов в международных соревнованиях в Екатеринбурге. Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансирует и не собирается финансировать подобные вояжи в страну-агрессор за счет средств налогоплательщиков.

Также за участие в этих соревнованиях не будет выплачено никаких государственных призовых, их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий. Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия", - написал Жданов.

Накануне сообщалось, что сборная Украины завоевала бронзу на командном чемпионате Европы по дзюдо.

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