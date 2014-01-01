Призер Олимпиады в Сочи погиб от ножевого ранения

Фигурист Денис Тен скончался в больнице в возрасте 25 лет.

Призер Олимпийских игр в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен скончался в больнице в результате ножевого ранения, сообщает vlast.kz.

В четверг, 19 июля спортсмен получил ранение в Алма-Аты при попытке предотвратить кражу зеркал из собственного автомобиля.

Тена доставили в больницу, но из-за потери большого количества крови врачам не удалось его спасти.

На Олимпийских играх в Сочи Тен выиграл бронзовую медаль и занимал 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев по состоянию на февраль 2017 года.

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