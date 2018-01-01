Сборная Украины завоевала бронзу на командном чемпионате Европы по дзюдо

В Екатеринбурге состоялся первый в истории командный ЧЕ по дзюдо.

Сборная Украины завоевала бронзовые медали на первом в истории дзюдо смешанном командном чемпионате Европы, который прошел в Екатеринбурге.

На предварительном этапе украинцы победили Венгрию (4:2), но затем проиграли России (0:4). В утешительном турнире украинцы победили сборные Чехии (4:1) и Турции (4:2), а в поединке за бронзу одолели Францию (4:3).

Решающую схватку в свою пользу завершила Елизавета Каланина (свыше 70 кг), которая сперва уступила Юлии Толофуа, но при счете 3:3 они же провели еще одну схватку, в которой украинка взяла реванш, выиграв по меньшему количеству предупреждений – француженка получила два штрафа за пассивное ведение борьбы, а украинка – только одно.

Состав сборной Украины:

До 57 кг – Мария Скорая (Запорожье)

До 70 кг – Ирина Хрящевская (Киев)

Свыше 70 кг – Елизавета Каланина (Кременчуг) и Галина Тарасова (Запорожье)

До 73 кг – Геворг Манукян (Киев)

До 90 кг – Виталий Шепель (Запорожье)

Свыше 90 кг – Александр Гордиенко (Одесса) и Андрей Колесник (Киев)

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