На Олимпиаде в Пекине будет шесть новых дисциплин

МОК хочет сделать олимпийскую программу более молодежной и гендерно сбалансированной.

Исполком Международного олимпийского комитета утвердил соревновательную программу зимних Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Впервые в истории Олимпийских игр будут проводиться соревнования в женских одиночных разрядахх по бобслею, лыжному биг-эйру, а также смешанной эстафете в шорт-треке и смешанных состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжной акробатике и борд-кроссу.

"Появление новых дисциплин показывает приверженность МОК к изменениям, которые сделают программу Игр более молодежной и гендерно сбалансированной. Рад, что число спортсменок увеличивается. Вместе с тем мы даем сигнал, что общее число участников Олимпиады остается в рамках олимпийской хартии", - говорит спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

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