Турецкие тхэквондисты попали в скандал, сделав селфи во время "групповушки"

Обнаженные спортсмены на фото очень довольны собой.

Сборная Турции по тхэквондо оказалась в центре скандала после публикации фото пятерых представителей команды с девушкой в кровати.

На фото все были полностью обнаженными и пока один из парней занимался любовью с девушкой, остальные позировали для селфи.

Турецкие фанаты уже обратились с требованием наказать участников оргии.

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