20 спортсменов, которые одержали победу, получили медали, а капитану команды Шершні был вручен долгожданный золотой кубок.

12 мая 2018 года воспитанники богуславского Универсального учебно-тренировочного центра Льодограй, который является социальным проектом оператора государственных лотерей М.С.Л., стали абсолютными победителями Открытого чемпионата Киева по хоккею среди юношей 2007 года рождения.

На протяжении 20 напряженных матчей, которые происходили в течение спортивного сезона 2017-2018, за первое место в чемпионате соревновались 6 команд из четырех городов Украины. Так, столицу представляли команды: Крижинка, Атек, Київ и Сокіл, честь города Винница отстаивала команда Патріот, за Белую Церковь играла команда Білий Барс, а за город Богуслав - команда Шершні, которая по результатам соревнований завоевала золото.

Церемония награждения победителей чемпионата Украины состоялась на территории богуславской арены с участием директора УУТЦ Льодограй и председателя общественного союза по хоккею в Киевской области Игоря Штефана и руководителя обособленного подразделения Федерации хоккея в Киевской области Юрия Загороднего. Так, 20 спортсменов, которые одержали победу, получили медали, а капитану команды Шершні был вручен долгожданный золотой кубок.

Комментируя результаты воспитанников Льодограй и чемпионата Киева в целом, Александр Матвийчук, главный тренер команды Шершні и звездный украинский хоккеист, отметил, что достичь подобного результата было чрезвычайно трудно. Богуславские хоккеисты занимаются всего 3 года, поэтому у их соперников было значительное преимущество в опыте, но, благодаря упорному труду и желанию победить, Шершні смогли занять высшую ступень этого самого масштабного чемпионата Украины по хоккею в их возрастной категории.

Кроме того, тренер отметил, что для его воспитанников чрезвычайно важно принимать участие в как можно большем количестве турниров и матчей, ведь это дает бесценный спортивный опыт, как для самих спортсменов, так и для тренеров. Поэтому впереди их ждут новые вызовы и новые соревнования.

Напомним, что Универсальный учебно-тренировочный центр Льодограй был построен в 2014 году на средства оператора государственных лотерей М.С.Л., который взял на себя обязательства финансово поддерживать комплекс на протяжении 10 лет. Общий объем инвестиций составил почти 3 000 000 долларов США.

Начиная с 2014 года, призерами региональных, национальных и международных соревнований стали более 130 воспитанников УУТЦ Льодограй.