Журналист нашел жителя Чернигова, получившего деньги Динамо за трансфер Ярмоленко

Салий заявил, что намерен брать вину на себя, поскольку участники схемы – "очень серьезные люди".

Украинский журналист Андрей Павловский обнаружил, что по адресу фиктивной фирмы в Чернигове, на которую футбольный клуб Динамо перевел 150 тыс. евро за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко в клуб Боруссия (Германия), расположена частная квартира. Об этом пишут Вести.

Жильца этой квартиры журналист вывел на откровенный разговор – съемка велась скрытой камерой. Жилец – Александр Салий признался, что добился, чтобы Черниговская спортивная школа “Юность” передала ему документы, использовавшиеся потом для перечисления денег за трансфер.

На видеозаписи мужчина отказывается называть имена тех, кто предложил ему совершить подлог. Он говорит: “Футбольный мир тесен, все друг друга знают”.

5% от общей суммы трансфера Ярмоленко по регламенту ФИФА должны были поступить в детско-юношескую спортивную школу “Юность”, в которой учился футболист (в 1997 - 2006 гг.) Однако деньги были перечислены предприятию с созвучным названием, которое никакого отношения к воспитанию футболиста не имеет. В связи со случившимся Прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство по ст. 190, ч. 4 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах.

Салий заявил, что намерен брать вину на себя, поскольку участники схемы – очень серьезные люди, и если он начнет рассказывать правоохранителям, как все происходило в реальности, это только еще больше усложнит его положение.

“Все на себя! Мне даже срок дадут, – говорит Салий. – Но я же потащу за собой очень серьезных людей… Мне (тогда, - Ред.) еще больше повесят. И если сейчас выяснится, что Джокер прикрывает короля… тогда меня точно на сто процентов засадят“.

За трансфер Ярмоленко детско-юношеская школа “Юность“ должна была получить 285 тыс. евро. Первая часть этой суммы – 150 тыс. евро, поступила на счет организации, не имеющей к “Юности” отношения. Вице-президент УЕФА Григорий Суркис считает, что вину за случившееся несет руководство самой “Юности”, которое предоставило фиктивные реквизиты.

Обвинения и в адрес руководства Динамо братья Суркисы отвергают. “Мы должны заплатить 285 тысяч. 150 тысяч я уже уплатил, оставшиеся 135 уплачу. Не было никаких схем, никто никого не грабил, никто ничего не отбирал. Ни у детей, ни у кого“, — заявил Игорь Суркис.

Автор расследования приводит копию договора от 20 декабря 2017 года. Общая сумма средств, полагающихся “Юности” там не указана, однако отдельным пунктом прописано, что после оплаты 150 тыс. евро, никаких претензий к Динамо школа “Юность” иметь не будет. “Кому в таком случае предназначался остаток в сумме 135 тыс.? – спрашивает автор.