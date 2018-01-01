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Павелко отдал Кубок Лиги чемпионов своей дочери

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Также, если присмотреться, в Кубке отражается Екатерина Чаус, гражданская супруга главы Федерации футбола.
Павелко отдал Кубок Лиги чемпионов своей дочери

Президент ФФУ Андрей Павелко “отдал“ Кубок Лиги чемпионов своей дочери Лизе Чаус. Соответствующее фото опубликовано в одном пабликов Facebook.

“Когда бюджет Федерации Футбола считаешь своим собственным карманом, то почему не считать Кубок лиги чемпионов игрушкой для любимой дочурки?“, - пишет автор публикации.

Также, если присмотреться, в кубке отражается Екатерина Чаус, гражданская супруга главы Федерации футбола.

“И в то время как каждый футболист и, уж тем более футбольный фанат (Вы видели огромные очереди и количество охраны в ТЦ Гулливер, стоящие там ради одной фото…), только и может, что мечтать прикоснуться к желанному Кубку, детки, пусть и не кровные, богатых родителей могут играть с Кубком, как с обычной игрушкой. Для господина Павелко нет ничего святого: ни в стране, ни в футболе“, - отметил автор.

По данным источника, фото сделано в люксовом Рейндж Ровере госпожи Чаус.

“Мне кажется, что сложно придумать более красноречивый плевок в лицо НАБУ, F.C Real Madrid и Liverpool FC одновременно“, - подытожил он.

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