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Украинские каратисты завоевали полный комплект медалей на чемпионате Европы

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Украинцы добыли четыре медали на соревнованиях в Сербии.
Украинские каратисты с медалями
Украинские каратисты с медалями
НОК Украины

В городе Новый сад, Сербия, прошел чемпионат Европы по карате. С соревнований украинцы везут четыре медали.

Анжелика Терлюга (до 55 кг) завоевала "золото", одержав победу над представительницами Болгарии, Германии, Люксембурга и Италии, а в финале победив хорватку Александру Хасани.

Серебряная медаль 0 в активе Аниты Серегиной (до 61 кг). Бронзовыми призерами стали Станислав Горуна (до 75 кг) и мужская сборная по кумите.

Ранее сообщалось, что украинские шпажисты выиграли две медали на этапе Кубка мира в Париже. 

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Теги: Анжелика Терлюга, Анита Серегина, Станислав Горуна, карате, кумите
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