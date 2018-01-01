Украинские шпажисты выиграли две медали на этапе Кубка мира в Париже

Богдан Никишин вышел на второе место в общем зачете Кубка мира.

Сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Игоря Рейзлина, Владимира Станкевича и Романа Свичкара выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Париже.

Эта медаль стала первой для сборной Украины в этом сезоне. В предыдущий раз «сине-желтые» подымались на подиум еще в 2017 году.

В Париже в 1/8 финала украинцы прошли Германию (42:31), в четвертьфинале — Китай (24:16), а вот в полуфинале уступили венграм (21:23). В итоге "сине-желтые" завоевали право сразиться за бронзу против Израиля. Схватка получилась весьма напряженной и закончилась победой украинцев 38:36.

В личном турнире с медалью завершил соревнования Богдан Никишин, который стал серебряным призером.

Никишин стартовал сразу в туре прямого выбывания под вторым номером посева. В стартовом поединке лидер сборной Украины победил одним уколом перспективного испанца Юлена Перейру (14:13), в 1/16 финала с минимальным перевесом обыграл Квон Ен Чжуна (5:4) из Южной Кореи, потом разобрался с венесуэльцем Франциско Лимардо, завершив бой со счетом 9:1, и добыл путевку в полуфинал турнира, победив американца Кертиса Макдональда (15:10).

На стадии 1/2 финала украинец выбил из борьбы южнокорейца Пак Кен Ду (15:9), а в решающем поединке проиграл двумя уколами двукратному чемпиону мира Николаю Новоселову (13:15) из Эстонии.

Для Никишина эта медаль стала четвертой в нынешнем сезоне. На счету украинского шпажиста уже было два серебра, завоеванных на этапах Кубка мира в швейцарском Берне и немецком Хайденхайме, а также золото, которое он добыл на аналогичном турнире в Ванкувере. Благодаря этому он вышел на второе место в общем зачете Кубка мира.

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