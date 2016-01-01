Украинка завоевала бронзу на ЧЕ по тхэквондо в России

Ромолданова завоевала медаль в весовой категории до 46 кг.

Украинка Ирина Ромолданова стала бронзовым призером на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в российской Казани.

Украинка завоевала медаль в весовой категории до 46 кг.

Отметим, что для Ирины это третья медаль чемпионатов Европы – в 2014 году она завоевала серебро, а в 2016 году стала чемпионкой Европы.

Отметим, что также в России, в Каспийске, на чемпионате Европы по борьбе бронзу завоевала украинка Илона Прокопевнюк, а прыгуны в воду выиграли две медали в России на Мировой серии по прыжкам в воду.

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