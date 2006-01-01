Льодограй: громкий успех Богуславских фигуристов

Честь города Богуслав на соревнованиях защищали 30 спортсменов, которые продемонстрировали впечатляющие результаты.

5 мая 2018 года на территории Универсального учебно-тренировочного центра Льодограй, который является социальным проектом лотерейного оператора М.С.Л., состоялся второй открытый турнир города Богуслав по фигурному катанию на коньках.

Организатором соревнований выступил УУТЦ Льодограй при поддержке спонсора ТМ Добра Ферма. Участие в турнире приняли 135 юных спортсменов со всей Украины, которые представляли такие города как: Богуслав, Киев, Николаев, Кривой Рог, Харьков, Херсон и Белая Церковь.

Честь города Богуслав на соревнованиях защищали 30 спортсменов, которые продемонстрировали впечатляющие результаты, ведь 25 из них заняли призовые места и завоевали медали, сертификаты и полезные призы от спонсора. Так, 11 богуславчан заняли первые места, 9 - вторые и 5 из них завоевали “бронзу“. Среди призеров:

1. Ярослав Гриб - 1 место в категории Boys Beginners Elements (2010)

2. Артур Ангелов - 1 место в категории Boys Beginners Elements (2012)

3. Надежда Момотенко - 1 место в категории Girls Beginners (2008-2009)

4. Антон Иващенко - 1 место в категории Boys Beginners (2010)

5. София Семесько - 1 место в категории Girls Beginners (2010)

6. Маргарита Хоменко - 1 место в категории Girls Beginners (2011)

7. София Слипченко - 1 место в категории Girls Intermediate (2011)

8. Станислав Попович - 1 место в категории Boys Intermediate (2011)

9. Дарья Морозенко - 1 место в категории Girls Intermediate (2012-2013)

10. Юлиана Вильгань - 1 место в категории Ladies B (2007-2008)

11. Милана Серая - 1 место в категории Ladies B (2009-2010)

12. Анастасия Коваленко - 2 место в категории Girls Beginners Elements (2012-2013)

13. Яна Гриб - 2 место в категории Girls Beginners (2008-2009)

14. Владислав Владимиров - 2 место в категории Boys Beginners (2010)

15. Анжелика Ковалева - 2 место в категории Girls Beginners (2010)

16. Ксения Поночовная - 2 место в категории Girls Beginners (2011)

17. Артем Лисовой - 2 место в категории Boys Beginners (2011-2012)

18. Анна Бескровная - 2 место в категории Girls Beginners (2012-2013)

19. Маргарита Винниченко - 2 место в категории Girls Bronze (2006-2007)

20. Анна Запорожская - 2 место в категории Ladies B (2007-2008)

21. Дарья Гаврюшенко - 3 место в категории Girls Beginners (2008-2009)

22. Соломия Федоренко - 3 место в категории Girls Beginners (2010)

23. Юлия Коваленко - 3 место в категории Girls Beginners (2011)

24. София Бескровная - 3 место в категории Girls Intermediate (2008)

25. Татьяна Стрелецкая - 3 место в категории Girls Bronze (2006-2007)

Впервые соревнования по фигурному катанию, организованные УУТЦ Льодограй, состоялись в апреле 2017 года, и в них за призовые места боролись 14 спортсменов. В этом году Богуслав посетили уже 135 юных фигуристов.

Достижения руководства и коллектива учебного центра Льодограй по популяризации хоккея, фигурного катания и здорового образа жизни среди молодежи признают, в частности, в Национальном Олимпийском комитете Украины. Так, директор УУТЦ Льодограй Игорь Штефан, главный тренер школы фигурного катания Елена Амосова и тренеры по фигурному катанию Андрей Савченко и Александр Амосов в 2017 году вошли в состав НОК Киевской области.

НОК также внимательно следит за достижениями подопечных богуславского ледового дворца. Так, Милану Серую, воспитанницу «Льодограй» и чемпионку Киевской области по фигурному катанию на коньках, отметили, как «Олимпийскую надежду Киевщины» в конце прошлого года. Награду фигуристке лично вручали председатель Киевской областной государственной администрации вместе с президентом Национального Олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

Универсальный учебно-тренировочный центр Льодограй был построен в 2014 году на средства оператора государственных лотерей М.С.Л., который взял на себя обязательство финансово поддерживать комплекс на протяжении 10 лет. Общий объем инвестиций составил почти 3 000 000 долларов США.

Начиная с 2014 года, призерами региональных, национальных и международных соревнований стали более 130 воспитанников УУТЦ Льодограй.