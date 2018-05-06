Украинец Мешков добыл бронзу на ЧЕ по борьбе

Украинский борец Кирилл Мешков стал бронзовым призером на чемпионате Европы в российском Каспийске.

Украинский борец вольного стиля Кирилл Мешков в весовой категории до 92 килограмм выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы, который ныне проходит в российском Каспийске.

Походу решающей схватки с грузином Иракли Мтсутури Мешков проигрывал (0:6), однако сперва сумел сравнять счет, а на последних секундах добыл победное очко, вытолкнув соперника за пределы татами.

К вашему вниманию полное видео поединка:

Отметим, что первую медаль на чемпионате Европы в российском Каспийске для Украины добыла Илона Прокопевнюк.

Ранее Жан Беленюк заявил, что получал приглашение от ток-шоу "Танцы со звездами", однако борец отказался, так как хочет поехать на чемпионат мира.

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