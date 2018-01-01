Украина завоевала первую медаль чемпионата Европы по борьбе

Бронзовую награду выиграла Илона Прокопевнюк.

Копилка сборной Украины по борьбе пополнилась первой медалью чемпионата Европы, который проходит в российском Каспийске. Ее в категории до 62 кг выиграла Илона Прокопевнюк.

Прокопевнюк стартовала с четвертьфинала, где проиграла хозяйке турнира Инне Тражуковой (2:4). Но благодаря тому, что россиянка вышла в финал, украинка получила шанс побороться за третье место.

В бронзовом финале Илона всего за полторы минуты победила немку Луизе Манзке выполнила болевой прием, вынудив оппонентку сдаться.

Отметим, что награда Илоны является единственной для женской команды Украины на ЧЕ-2018. Дальше по программе чемпионата Европы – выступление борцов вольного стиля.

Ранее Мурад Саргсян объяснил отсутствие Жана Беленюка на чемпионате Европы по борьбе.

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