Переключиться на мобильную версию

Украина завоевала первую медаль чемпионата Европы по борьбе

Комментариев: 0
Бронзовую награду выиграла Илона Прокопевнюк.
Илона Прокопевнюк
Илона Прокопевнюк
facebook.com

Копилка сборной Украины по борьбе пополнилась первой медалью чемпионата Европы, который проходит в российском Каспийске. Ее в категории до 62 кг выиграла Илона Прокопевнюк.

Прокопевнюк стартовала с четвертьфинала, где проиграла хозяйке турнира Инне Тражуковой (2:4). Но благодаря тому, что россиянка вышла в финал, украинка получила шанс побороться за третье место.

В бронзовом финале Илона всего за полторы минуты победила немку Луизе Манзке выполнила болевой прием, вынудив оппонентку сдаться.

Отметим, что награда Илоны является единственной для женской команды Украины на ЧЕ-2018. Дальше по программе чемпионата Европы – выступление борцов вольного стиля.

Ранее Мурад Саргсян объяснил отсутствие Жана Беленюка на чемпионате Европы по борьбе.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! 

Поделись:
Теги: чемпионат Европы по борьбе, вольная борьба
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь