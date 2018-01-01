УНЛ будет поддерживать развитие украинского спорта - Майкл Фогго

Во время встречи Фогго и Жданов обсудили потенциальные возможности для поддержки развития украинского спорта.

“В большинстве развитых стран налоговые поступления от лотереи используются для финансирования важныхдля общества сфер. Считаю, что применение подобных мировых практик в Украине будет иметь чрезвычайно положительный общественный эффект“, – отметил владелец компании УНЛ Майкл Фогго во время встречи с министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым.

Фогго – инвестор британского происхождения, который живет и работает в Гонконге – приобрел компанию Украинская национальная лотерея в феврале этого года. В начале мая бизнесмен прилетел в Киев, чтобы обсудить с руководством компании перспективы развития и провести ряд рабочих встреч. Одним из приоритетов является расширение перечня программ социальной ответственности, которые реализует УНЛ.

Во время встречи Фогго и Жданов обсудили потенциальные возможности для поддержки компанией УНЛ развития украинского спорта.

“Некоторые украинские и международные компании уже оказывают поддержку отдельным спортивным федерациям. Однако, еще многое предстоит сделать, чтобы сотрудничество бизнеса и спорта в Украине стало такой распространенной практикой, как в Европе или США, – подчеркнул Игорь Жданов. – Мы искренне поддерживаем инициативы тех, кто готов вкладывать в развитие украинского государства“.

“Очень удивился, что такой зрелищный вид спорта как художественная гимнастика еще не имеет постоянного спонсора в Украине. Попросил топ-менеджмент УНЛ подробнее разобраться в теме и подготовить предложения, каким образом мы можем способствовать развитию этого или другого вида спорта. Ведь подобное сотрудничество это на самом деле ситуация win-win, когда выигрывают обе стороны: спортсмены и тренеры получают дополнительное финансирование на статьирасходов которые, из-за бюджетных и законодательные ограничения не может обеспечить государство, а бизнес - репутационные выгоды. И самое главное в такой ситуации выигрывает государство и талантливая спортивная молодежь“, — написал по итогам встречи Майкл Фогго на своей странице в социальной сети Фейсбук.