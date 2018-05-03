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В МОК заявили, что "надавили" на Украину, чтобы заставить ездить в Россию

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Томас Бах смешался на разных уровнях, вплоть до президента Украины.
Томас Бах
Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на Украину было "надавлено" с помощью разговоров на разных уровнях и тем, что у нашей страны отобрали чемпионат Европы по борьбе. Целью давления было добиться отмены запрета на участие украинских спортсменов в соревнованиях в России.

"Мы вмешались на различных уровнях, вплоть до президента Украины. Первым предупреждением, стал чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов, который является квалификационными для Игр в Буэнос-Айресе, был перенесен из Украины в Черногорию.

Сейчас мы получили официальное подтверждение от украинского правительства, что этот закон уже не действует. В результате украинские атлеты принимают участие в соревнованиях в  России. Правительство отказалось платить за них. Мы не можем заставить правительство. Но им разрешили путешествовать и соревноваться.

Снятие запрета позволяет Международной федерации плавания провести юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду в Украине, после того как Украина предоставит все необходимые гарантии об участии всех национальных олимпийских комитетов, включая российский", - цитирует Баха Р-Спорт.

Ранее министерство молодежи и спорта подписало указ о бойкоте соревнований, которые проходят на территории России.

Позже закон был изменен – украинцам теперь можно ехать в Россию, но не за счет государства.

Впрочем, военнослужащим ВСУ все же запрещено туда ехать, из-за чего Жан Беленюк не поехал на ЧЕ по борьбе.

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Теги: МОК, Томас Бах
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