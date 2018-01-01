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Без сабли и маски: Харлан разделась для мужского журнала

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Ольга Харлан в смелом образе появилась на страницах майского номера журнала XXL.
Ольга Харлан
Ольга Харлан
xxl.ua

Одна и самых титулованных представительниц отечественного спорта саблистка Ольга Харлан украсила обложку майского номера мужского журнала XXL.

Харлан временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала свое еще одно бесспорное достоинство – обезоруживающее женское очарование.

Для фотосессии для XXL Харлан отставила в сторону свою победную саблю и вооружилась парой грозных псов, дополнивших ее эффектный образ.

Смотрите также пикантную фотоссессию Свитолиной для мужского журнала.

Напомним, недавно Харлан стала чемпионкой Украины, хотя тренер сборной заявила, что для нее этот старт стал проходящим соревнованием.

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Теги: Ольга Харлан, фехтование
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