Без сабли и маски: Харлан разделась для мужского журнала

Ольга Харлан в смелом образе появилась на страницах майского номера журнала XXL.

Одна и самых титулованных представительниц отечественного спорта саблистка Ольга Харлан украсила обложку майского номера мужского журнала XXL.

Харлан временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала свое еще одно бесспорное достоинство – обезоруживающее женское очарование.

Для фотосессии для XXL Харлан отставила в сторону свою победную саблю и вооружилась парой грозных псов, дополнивших ее эффектный образ.

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Напомним, недавно Харлан стала чемпионкой Украины, хотя тренер сборной заявила, что для нее этот старт стал проходящим соревнованием.

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