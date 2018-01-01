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Украина завершила выступление на самом успешном своем ЧМ по настольному теннису

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Украинки уступили в 1/4 финала японкам.
Украина завершила выступление на самом успешном своем ЧМ по настольному теннису

Женская сборная Украины по настольному теннису завершила свое выступление на командном чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в шведском Хальмштаде.

Украинки на четвертьфинальной стадии соревнований проиграли серебряным призерам чемпионата мира-2016 японкам.

Борьбу сопернице навязала Маргарита Песоцкая, которая свой матч уступила 2:3, а вот Татьяна Биленко и Анна Гапонова свои матчи проиграли без шансов.

Итоговый результат матча Украина - Япония - 0:3. Напомним, что в стартовом матче ЧМ Украина также без шансов уступила Японии (0:3)

Отметим, что сборная Украины впервые дошла до четвертьфинала мирового первенства.

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Теги: настольный теннис, сборная Украины, чемпионат мира
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