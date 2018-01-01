Украина завершила выступление на самом успешном своем ЧМ по настольному теннису

Украинки уступили в 1/4 финала японкам.

Женская сборная Украины по настольному теннису завершила свое выступление на командном чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в шведском Хальмштаде.

Украинки на четвертьфинальной стадии соревнований проиграли серебряным призерам чемпионата мира-2016 японкам.

Борьбу сопернице навязала Маргарита Песоцкая, которая свой матч уступила 2:3, а вот Татьяна Биленко и Анна Гапонова свои матчи проиграли без шансов.

Итоговый результат матча Украина - Япония - 0:3. Напомним, что в стартовом матче ЧМ Украина также без шансов уступила Японии (0:3).

Отметим, что сборная Украины впервые дошла до четвертьфинала мирового первенства.

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