Тимощенко: В этом году на ЧМ будут очень сложные условия

Лидер сборной Украины по современному пятиборью Павел Тимощенко в интервью iSport.ua рассказал о подготовке к стартующим этапам Кубка мира.

С 3 по 7 мая в венгерском Кечкемете пройдет третий этап Кубка мира по современному пятиборью. Украина отправилась на соревнования в составе шести человек, но больше всего надежд мы возлагаем на серебряного призера Олимпиады в Рио Павла Тимощенко. Перед поездкой в Венгрию Павел в эксклюзивном интервью iSport.ua рассказал о подготовке к этапу и о том, чего от себя ожидает в Венгрии.

- Павел, расскажите, как готовились к этому в Венгрии?

- После предыдущего американского этапа мне дали возможность на три недели поехать в Колорадо-Спрингс. Там был этап подготовки в высокогорье к чемпионату мира, который в этом году пройдет в сентябре в Мехико на высоте 2200 м.

Там я пробыл три недели, в прошлую пятницу приехал домой и успел выступить на чемпионате Украины по фехтованию, что тоже идет как этап подготовки к этапам Кубка мира.

- Вы регулярно выступаете на чемпионатах Украины по фехтованию?

- Если чемпионат проходит в Киеве и есть возможность поучаствовать, то стараюсь не упускать такую возможность. Это можно назвать тренировкой в соревновательных условиях.

- Довольны своим выступлением в этом году?

- Некоторыми моментами да, некоторыми – не очень. В восьмерку попал, так что можно считать, что неплохо.

- Но, насколько я понимаю, фехтование у пятиборцев и у фехтовальщиков сравнивать нельзя?

- Конечно, другой уровень фехтования, другая манера. Пятиборье – это больше игра нервов, у нас меньше класс спортсменов, но больше напряжение, у нас все динамичнее.

- Какие перед собой цели ставите на ближайшие этапы Кубка мира?

- Несмотря на то, что это серьезные соревнования, но больше рассматриваю их как подготовку к чемпионатам Европы и мира. Есть наработки и хочу попробовать их, посмотреть, как их смогу реализовывать.

- В прошлом году вы регулярно на этапах Кубка мира были в призах, тогда как в этом году пока без медалей (6-е и 4-е места)…

- Это все равно места в топе. В пятиборье редко, кто так стабильно выступает. В прошлом году у меня было одно провальное соревнование. 9-е место на чемпионате мира я таковым не считаю. А результаты в этом году – это из-за неправильного тактического решения. Мне не на финише надо было обгонять, а раньше. Хотя думал, что смогу, успею. Посмотрим, что будет дальше.

- Вы больше нацелены на хороший результат на чемпионатах мира и Европы?

- У нас в стране так всегда. Если успешно выступаешь на Кубке мира, то этого не замечают, хотя у меня большой послужной список наград. Но все ждут хорошего выступления на чемпионате мира.

- И все же, как оцениваете свою готовность сейчас?

- Я не могу сказать, что сейчас я на пике, поэтому и не могу сказать, что на ближайших этапах обязательно буду в призах. Да и не мой стиль характера так говорить.

Мы были в высокогорье, поэтому идет обратный цикл реаклиматизации. Там мы делали много работы на силу и выносливость, после нее тоже нужно перейти на скорость и это тоже будет влиять. Но высокогорье – это обязательный этап подготовки к чемпионату мира, потому что там условия будут сложными: 2200 метров, другой часовой пояс, другая страна.

Общался Виталий Володько, iSport.ua