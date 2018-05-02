Беленюк о запрете ехать в Россию: Меня уверили, что все будет в порядке

Украинский борец сожалеет о том, что пропускает чемпионат Европы.

Серебряный призер Олимпиады Рио-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал решение Министерства спорта о запрете ехать на соревнования в Россию.

"Как только я узнал, что чемпионат Европы будет проходить в Дагестане (республика в составе России) - задал четкий вопрос, сможем ли мы туда поехать, будучи солдатами и офицерами ЦСКА ЗСУ! Меня уверили, что все будет в порядке: "Не беспокойся, а тренируйся". И я тренировался на высоких оборотах - ведь каким-то образом украинские спортсмены последние 4 года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов!

Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим "державницьким рішенням" (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для укр. спортсменов принимать участие в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счёт федерации.

Но шум поднялся!

Касаемо морального аспекта - тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет! Мы решили ехать, потому что спортсмен - это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего! Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время!

Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!", - написал Беленюк в своем

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk) 2 Тра 2018 р. о 10:56 PDT

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