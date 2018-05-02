Украинки вышли в 1/4 финала ЧМ по настольному теннису, сенсационно обыграв Сингапур

Сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису.

Женская сборная Украины сенсационно пробилась в четвертьфинал на командном чемпионате мира по настольному теннису, который ныне проходит в шведском Хальмштаде. На стадии 1/8 финала украинки выбили одну из лучших сборных мира, команду Сингапура.

Сперва Фэнь Тяньвэй без особых проблем справилась с Татьяной Биленко. Анне Гапоновой удалось сравнять счет после победы над Ю Мэнью. Далее украинка Маргарита Песоцкая в четырех сетах сумела обыграть Лин Йе, а Анна Гапонова уступила Фэнь Тяньвэй. Таким образом счет в серии стал равным – 2:2.

В решающем поединке Татьяна Биленко вырвала победу у Ю Мэнью, которая позволила сборной Украине выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

В 1/4 финала украинки померяются силами с командой Японии. Напомним, что в стартовом матче ЧМ Украина без шансов уступила Японии (0:3).

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