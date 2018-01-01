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Украинки вошли в число 12 лучших на ЧМ по настольному теннису

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Женская сборная Украины сумела выйти из группы в плей-офф.
Украинки вошли в число 12 лучших на ЧМ по настольному теннису

Женская сборная Украины по настольному теннису вышла из группы в плей-офф на командном чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в шведском Хальмштаде.

Наша команда в составе Анны Гапоновой, Маргариты Песоцкой и Татьяны Биленко во второй день турнира сперва одержала победу над теннисистками Египта - 3:0, а в ключевом матче обыграла Венгрию 3:2.

Таким образом, Украина заняла третье место в группе В и вышла в плей-офф, тем самым гарантировала себе сохранение в Высшем дивизионе.

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Теги: настольный теннис, чемпионат мира
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