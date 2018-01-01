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Тренер сборной Украины: Беленюк связан с ВСУ, а им запрещено выступать в России

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Мурад Саргсян объяснил отсутствие Жана Беленюка на чемпионате Европы по борьбе.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
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Тренер сборной Украины по борьбе Мурад Саргсян рассказал о том, почему чемпиону мира Жану Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы в российский Каспийск.

"Это было единогласное решение, сомнений в команде ни у кого не было. Если не участвовать, то не отберешься на чемпионат мира, на Олимпийские игры...  Политические проблемы – это временно, мы все надеемся, что скоро все закончится.

Почему отсутствует Жан Беленюк? Дело в том, что он связан с вооруженными силами Украины, а им действительно запрещено выступать в России", – сказал Саргсян.

Ранее Жан Беленюк заявил, что ему запретили ехать на чемпионат Европы.

Ранее Беленюк заявил, что украинские борцы могут лишиться олимпийской лицензии. Также спортсмен считает, что бойкотировать соревнования в России – это абсурднейшее решение

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Теги: Жан Беленюк, греко-римская борьба, чемпионат Европы
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