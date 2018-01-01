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Украины не лучшим образом стартовала на ЧМ по настольному теннису

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Украинки выиграли только одну из трех матчей стартового дня.
Татьяна Биленко
Татьяна Биленко
НОК Украины

Женская сборная Украины в составе Анны Гапоновой, Маргариты Песоцкой и Татьяны Биленко не лучшим образом стартовали в шведском Хальмштаде на командном чемпионате мира по настольному теннису.

В стартовом матче украинки проиграли Японии 0:3, потом одержали победу 3:0 над США, а затем вновь проиграли 0:3 Австрии.

Сборная Украины занимает третью позицию и завтра, 1 мая, завершит предварительный этап матчами с командами Египта и Венгрии.

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Теги: настольный теннис, чемпионат мира
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