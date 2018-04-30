Титулованная украинка вернула украинское гражданство и мечтает отобраться на Олимпиаду

Инна Осипенко-Радомская намерена принять участие в своих пятых Олимпийских играх в составе украинской сборной.

Олимпийская чемпионка Инна Осипенко-Радомская, которая с 2014 по 2016 год выступала за Азербайджан, намерена отобраться в сборную Украины и заполучить лицензию для Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Об этом 35-летняя байдарочница рассказала в интервью пресс-службе Федерации каноэ Украины.

"Мотивация здесь одна единственная – любовь к своему виду спорта. Я люблю греблю, мне нравится этим заниматься. Главная причина наверняка то, что я не устала от этого. Кроме того, у меня есть еще желание реализоваться в спорте. Есть желание выходить на воду и стартовать, получать адреналин от гонок и побед.

На данном этапе я довольна работой, которая была сделана. Тот результат, который я показываю на тренировках, удовлетворяет меня при тех обстоятельствах, которые мы имеем в настоящее время. Плюс есть еще некоторое время для работы и реализации.

У меня был большой перерыв в физической работе. Во время беременности я не делала никаких нагрузок, потому что в приоритете у меня был ребенок, его здоровье. Я очень ограничивала себя в физических нагрузках, чтобы ребенок внутри нормально комфортно развивался. Перерыв был больше года, и это дает о себе знать.

Ставлю перед собой задачу попасть в сборную Украины, а потом уже бороться за олимпийскую лицензию в Токио-2020. То есть у меня есть время, чтобы набрать максимальное форму, а затем и олимпийскую – до Олимпиады еще два года.

Посмотрим на Кубке Украины, насколько буду конкурентоспособна в борьбе со спортсменками, которые сейчас входят в состав сборной Украины. Девушки окрепли, стали сильнее, они прошли Олимпиаду, которая дала им еще больше запала – эмоционального и энергетического, дала еще больше желания работать, расти, чтобы в будущем быть не просто участниками Игр, но и подняться на олимпийский пьедестал", - отметила Осипенко-Радомская.

Инна Осипенко-Радомская завоевывала золотую медаль на Играх-2008 в Пекине, а также два "серебра" в Лондоне-2012 и "бронзу" – в Афинах-2004. В составе сборной Азербайджана Осипенко-Радомская завоевала бронзовую награду Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что украинский гимнаст Петр Пахнюк, выступавший ранее за Азербайджан, принял решение вернуть себе украинское гражданство.

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