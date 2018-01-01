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Юная украинская гимнастка собрала полный комплект медалей на этапе Кубка мира

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15-летняя Влада Никольченко выиграла три медали в Баку.
Влада Никольченко
Влада Никольченко
ФГУ

Влада Никольченко завоевала три награды на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Украинке не было равных в упражнениях с булавами, она стала второй в многоборье, а в упражнениях с лентой 15-летняя харьковчанка заняла третье место.

В многоборье суммарно украинка набрала 67,550 балла в четырех дисциплинах, пропустив вперед лишь россиянку Марию Сергееву. При этом Анастасию Салос из Беларуси Никольченко опередила на один пункт.

В упражнении с булавах у Никольченко была самая сложная программа среди всех участниц финала (коэффициент 10.0). Влада выступила практически идеально, не заработала штрафов и набрала 18.100 балла, заняв первое место. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии, третьей – россиянка Мария Сергеева.

С лентой украинка набрала 16.050 и завоевала бронзу в этом виде, пропустив Сергееву и болгарку Тасеву.

В двух других финалах Влада осталась без наград. С обручем она стала пятой (16,750), а в упражнениях с мячом – шестой (16.300).

В групповых упражнениях украинки также сумели взять награду. Украинки поднялись на подиум в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. Сумма в 18.000 балла позволила им стать третьими. Победили тут болгарки, второе место у японок.

Напомним, в Италии на этапе Кубка мира Никольченко стала второй в упражнении с булавами.

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Теги: Кубок Мира по художественной гимнастике, художественная гимнастика, Влада Никольченко
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